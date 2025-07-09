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В Индии обрушился автомобильный мост, 9 человек погибли. Видео

Автомобильный мост обрушился в индийском округе Вадодара. В результате ЧП погибли как минимум девять человек, еще трое получили травмы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

По меньшей мере девять человек погибли и трое получили травмы в результате обрушения автомобильного моста в Индии. Несколько автомобилей, включая два грузовика, рухнули в реку Махисагар. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV.

Трагедия произошла в округе Вадодара. По данным телеканала, в момент обрушения на мосту находились два грузовика, внедорожник и пикап. Очевидцы рассказали, что падению предшествовал громкий треск. На месте происшествия была развернута масштабная спасательная операция. В ней участвовали пожарные, полиция, сотрудники местной администрации, а также местные жители, которые помогали извлекать пострадавших из-под обломков.