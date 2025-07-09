В Индии обрушился автомобильный мост, 9 человек погибли. Видео

Трагедия произошла в округе Вадодара. По данным телеканала, в момент обрушения на мосту находились два грузовика, внедорожник и пикап. Очевидцы рассказали, что падению предшествовал громкий треск. На месте происшествия была развернута масштабная спасательная операция. В ней участвовали пожарные, полиция, сотрудники местной администрации, а также местные жители, которые помогали извлекать пострадавших из-под обломков.