В Минске милиция задержала слесаря из-за находки в квартире. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении говорится, что во время проведения специальной программы «Мак», сотрудниками наркоконтроля Советского РУВД был задержан 36-летний житель Минска, работающий слесарем и организовавший в квартире помещение для выращивания наркосодержащих растений.
Установлено, что фигурант нашел дикорастущее растение в лесу неподалеку от своей дачи. Мужчина собрал семеня, прорастил их на участке, а затем привез в минскую квартиру, где и далее продолжил культивировать запрещенное растение.
Сотрудники милиции во время осмотра квартиры нашли и изъяли три горшка с почвой и растениями, предметы для выращивания конопли, более 20 граммов опасного вещества, готового к употреблению.
«Установлено, что фигурант проживает совместно с родителями, которые не знали об “увлечении” сына. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался», — обратили внимание в милиции.
В отношении минчанина заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
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