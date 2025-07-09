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В Петербурге пенсионерка продала квартиру, якобы выполняя госзадание

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Мошенники под видом представителей силовых структур убедили пенсионерку в Санкт-Петербурге продать квартиру и передать курьеру в Москве 9,5 миллиона рублей, якобы выполняя «задание государственной важности», сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: РИА Новости

Как отмечается, во вторник в полицию Василеостровского района обратилась 72-летняя жительница одного из домов на 13-й линии Васильевского острова.

«Пенсионерка сообщила, что на протяжении нескольких месяцев общалась по телефону с неизвестными, которые представлялись ей сотрудниками спецслужб, и под надуманным предлогом убедили ее за 10,9 миллиона рублей продать свою квартиру, расположенную в доме 19 по 9-й линии», — рассказали в ГУМВД.

После этого женщина, которая была уверена в том, что «выполняет задание государственной важности», по указанию мнимых силовиков отправилась в Москву, где передала курьеру вырученные средства в размере 9,5 миллиона рублей (за вычетом комиссий банка и риелторов).

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, полиция ищет предполагаемых фигурантов.