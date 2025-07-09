В Петербурге пенсионерка продала квартиру, якобы выполняя госзадание

Как отмечается, во вторник в полицию Василеостровского района обратилась 72-летняя жительница одного из домов на 13-й линии Васильевского острова.
«Пенсионерка сообщила, что на протяжении нескольких месяцев общалась по телефону с неизвестными, которые представлялись ей сотрудниками спецслужб, и под надуманным предлогом убедили ее за 10,9 миллиона рублей продать свою квартиру, расположенную в доме 19 по 9-й линии», — рассказали в ГУМВД.
После этого женщина, которая была уверена в том, что «выполняет задание государственной важности», по указанию мнимых силовиков отправилась в Москву, где передала курьеру вырученные средства в размере 9,5 миллиона рублей (за вычетом комиссий банка и риелторов).
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, полиция ищет предполагаемых фигурантов.