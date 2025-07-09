В Петербурге пенсионерка продала квартиру, якобы выполняя госзадание

«Пенсионерка сообщила, что на протяжении нескольких месяцев общалась по телефону с неизвестными, которые представлялись ей сотрудниками спецслужб, и под надуманным предлогом убедили ее за 10,9 миллиона рублей продать свою квартиру, расположенную в доме 19 по 9-й линии», — рассказали в ГУМВД.