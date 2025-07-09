На месте провала у дома на Бограда пробурят скважины для изучения грунта

«Специализированной проектной организации, которая работает над определением технического решения по обеспечению безопасности дома, потребовались более глубокие исследования состояния грунта. Его деформация была выявлена ещё в 70-х годах, что подтвердили специалисты. Поэтому помимо инженерно-геологических изысканий будет проведено геофизическое исследование грунта с помощью специального радара. Это позволит оценить состояние грунта под самим домом», — пояснили в мэрии.