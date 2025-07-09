На месте провала у дома на Бограда пробурят скважины для изучения грунта

Изучение грунта позволит получить данные для составления проекта усиления фундамента. Всего определено три точки бурения с учётом нахождения инженерных сетей.
«Специализированной проектной организации, которая работает над определением технического решения по обеспечению безопасности дома, потребовались более глубокие исследования состояния грунта. Его деформация была выявлена ещё в 70-х годах, что подтвердили специалисты. Поэтому помимо инженерно-геологических изысканий будет проведено геофизическое исследование грунта с помощью специального радара. Это позволит оценить состояние грунта под самим домом», — пояснили в мэрии.
Сейчас в доме продолжают устанавливать страховочные конструкции для проведения контраварийных мероприятий. Пока работы ведутся внутри первого подъезда, в скором времени начнут устанавливать страховку на фасаде дома.
Для мониторинга состояния дома по его периметру поставили специальные геодезические марки. Эксперты по-прежнему утверждают: второму и третьему подъездам ничего не угрожает. В подвале дома также продолжаются работы по обследованию фундамента. Место провала перед первым подъездом засыпано.