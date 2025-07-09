После взрыва самоката в Ялте СК завел уголовное дело

Следственный комитет завел уголовное дело по факту взрыва электросамоката, который произошел в Ялте в среду, 9 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел на улице Ленина. Самокат стоял на зарядке в полуоткрытом подвальном помещении. В какой-то момент транспортное средство взорвалось. Из-за этого начался пожар. Огонь потушили до прибытия сотрудников МЧС. Это сделал спасатель, находившийся в отпуске. Площадь возгорания составила один квадратный метр. В МЧС отметили, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электроприбора из-за аномальной жары.
Руководитель крымского Следкома Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Следователи проверят легальность работы пункта проката, а также наличие у собственника разрешительных документов. Самокаты отправят на экспертизу.