После взрыва самоката в Ялте СК завел уголовное дело

Как сообщалось ранее, инцидент произошел на улице Ленина. Самокат стоял на зарядке в полуоткрытом подвальном помещении. В какой-то момент транспортное средство взорвалось. Из-за этого начался пожар. Огонь потушили до прибытия сотрудников МЧС. Это сделал спасатель, находившийся в отпуске. Площадь возгорания составила один квадратный метр. В МЧС отметили, что причиной возгорания стал аварийный режим работы электроприбора из-за аномальной жары.