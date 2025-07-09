В Башкирии в ДТП с «ГАЗелью» пострадали водитель и пассажир из «Лады»

На трассе в Башкирии произошла серьезная авария с двумя пострадавшими. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГАИ РБ, накануне днем на 1465 км магистрали Самара — Уфа — Челябинск водитель, 1997 года рождения, житель Илишевского района, уехал за рулем машины «ГАЗ-3302» в направлении Уфа — Оренбург. Он допустил столкновение с «Ладой Грантой», под управлением жителя Самарской области, 1955 года рождения.