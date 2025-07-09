Молодая пара погибла в столкновении с грузовиком на трассе под Волгоградом

Утро 9 июля 2025 года омрачилось трагическим происшествием в Иловлинском районе Волгоградской области. На 860-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись легковой автомобиль «Хендэ Солярис» и грузовик «Вольво» с полуприцепом, сообщает сайт volgograd.kp с ссылкой на пресс-службу региональной полиции. Удар был настолько сильным, что водитель и пассажирка «Хендэ» не имели шансов выжить.