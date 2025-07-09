Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодая пара погибла в столкновении с грузовиком на трассе под Волгоградом

Под Волгоградом страшное ДТП унесло жизни водителя и пассажирки «Хендэ Солярис».

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Утро 9 июля 2025 года омрачилось трагическим происшествием в Иловлинском районе Волгоградской области. На 860-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись легковой автомобиль «Хендэ Солярис» и грузовик «Вольво» с полуприцепом, сообщает сайт volgograd.kp с ссылкой на пресс-службу региональной полиции. Удар был настолько сильным, что водитель и пассажирка «Хендэ» не имели шансов выжить.

К сожалению, 37-летний водитель «Хендэ» и его 35-летняя пассажирка скончались на месте до прибытия скорой помощи. На месте трагедии работают экипажи Госавтоинспекции, оперативно-следственная группа и эксперты-автотехники Главного управления МВД. Они выясняют все обстоятельства произошедшего, чтобы установить причины этого страшного ДТП.

На участке дороги, где произошла трагедия, организовано реверсивное движение. Водителям, планирующим поездку по трассе «Каспий» в районе Иловли, стоит быть особенно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.