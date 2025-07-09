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На вандалов, разворотивших омское кладбище, завели уголовное дело

Ход расследования контролирует прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

В отделе полиции МВД России по Черлакскому району завели уголовное дело по факту масштабного осквернения могил.

Напомним, вандалы разворотили Ново-Никольское кладбище в районном поселке Черлак несколько дней тому назад. О происшествии стало известно из социальных сетей. По сообщениям местных жителей, были осквернены могилы, вырваны и разбросаны по территории кладбища принесенные родственниками усопших цветы.

Как уточнили в прокуратуре, на шести могилах вандалами были повреждены надгробные памятники. На пока еще неизвестных лиц было заведено уголовное дело по статье «Надругательство над местами захоронений». Ход расследования держит на контроле прокуратура.