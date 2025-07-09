На вандалов, разворотивших омское кладбище, завели уголовное дело

В отделе полиции МВД России по Черлакскому району завели уголовное дело по факту масштабного осквернения могил.
Напомним, вандалы разворотили Ново-Никольское кладбище в районном поселке Черлак несколько дней тому назад. О происшествии стало известно из социальных сетей. По сообщениям местных жителей, были осквернены могилы, вырваны и разбросаны по территории кладбища принесенные родственниками усопших цветы.
Как уточнили в прокуратуре, на шести могилах вандалами были повреждены надгробные памятники. На пока еще неизвестных лиц было заведено уголовное дело по статье «Надругательство над местами захоронений». Ход расследования держит на контроле прокуратура.