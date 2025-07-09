В Тольятти полиция за несколько часов нашла потерявшегося 9-летнего мальчика

Ребенок ушел гулять днем и долго не возвращался домой. Подробностями поделились представители регионального главка.
К поискам 9-летнего мальчика подключили личный состав полиции, сведения передали коллегам из Самары и соседних субъектов. Ориентировку отправили и росгвардейцам, волонтерам, транспортным фирмам, перевозчикам.
Правоохранители нашли его вечером 8 июля на одной из улиц Автозаводского района города спустя несколько часов после старта поисков. Позже вернули родителям.
Ранее писали, что в Самаре 22-летний парень на Toyota Camry сбил 11-летнюю девочку.
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