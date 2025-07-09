Радиоактивный попугай был обнаружен на московской таможне

Московские таможенники перехватили посылку из Германии с радиоактивной статуэткой в виде попугая. Опасный сувенир предназначался жительнице столицы. По данным ФТС, его излучение в 20 раз превышало естественный фон.
Фигурка попугая была обнаружена при проверке, после срабатывания системы радиационного контроля «Янтарь». Последующая экспертиза выявила наличие радионуклида радия-226. Специалисты ведомства предполагают, что радиоактивный элемент содержится в краске, которой покрыта статуэтка.
Опасный сувенир не пропустили через границу и отправили обратно в Германию. В ФТС напомнили, что по санитарным нормам мощность излучения на поверхности посылки не должна превышать 1,0 мкЗв/ч.