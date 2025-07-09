За интернет-мошенничество в Казахстане задержали 14 иностранцев

Ранее сообщалось, что в отношении сотрудников казахстанского банка начато расследование после того, как в данной финорганизации открыли счет иностранцу без его личного присутствия. Хотя в Казахстане запрещено дистанционное открытие счетов и выпуск платежных карт нерезидентам. Впоследствии открытый в банке Казахстана счет интернет-мошенники использовали для перечисления похищенных у граждан денег.