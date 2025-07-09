За интернет-мошенничество в Казахстане задержали 14 иностранцев

«Полиция изъяла 74 устройства sim-box и более 88 тысяч незарегистрированных sim-карт. По этим фактам задержаны 30 подозреваемых, из них 14 — иностранные граждане. В результате постоянного мониторинга интернет-пространства выявлено 59 тысяч интернет-ресурсов с противоправным контентом, материалы по ним направлены для блокировки», — сообщили в МВД.
С начала 2025 года к уголовной ответственности привлечено 870 человек по фактам интернет-мошенничества. В рамках работы «Антифрод-центра» при содействии банков предотвращено хищение свыше 2,6 млрд тенге у граждан. Совместно с операторами связи заблокировано 66,9 млн звонков с подменных номеров.
МВД пресекло деятельность пяти мошеннических call-центров в Астане и Алматы.
«Для эффективного выявления кибермошенников налажено активное международное сотрудничество, созданы каналы прямой связи и оперативного обмена информацией. К примеру, в январе текущего года в Армении проведена совместная операция, в ходе которой были ликвидированы два call-центра, где обманывали граждан стран Европы и СНГ», — сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.
Ранее сообщалось, что в отношении сотрудников казахстанского банка начато расследование после того, как в данной финорганизации открыли счет иностранцу без его личного присутствия. Хотя в Казахстане запрещено дистанционное открытие счетов и выпуск платежных карт нерезидентам. Впоследствии открытый в банке Казахстана счет интернет-мошенники использовали для перечисления похищенных у граждан денег.