Пятерых россиян задержали за поджоги на объектах транспорта и сотовой связи

В ФСБ подчеркнули, что спецслужбы Украины обманом вовлекают россиян в диверсии. «Вербовщики сообщают своим “подопечным”, что их действия будут квалифицированы как преступления небольшой тяжести, а все издержки покроет обещанный гонорар, который, как правило, не выплачивается либо не превышает 20 тыс. рублей, — отметили в ФСБ. — Однако желание получить легкие деньги оборачивается уголовной ответственностью по статьям “диверсия” и “террористический акт”, по которым предусмотрено наказание от 15 лет и до пожизненного лишения свободы».