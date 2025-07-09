В Тольятти 23-летний парень угнал «Приору» у сверстника для срочной поездки

Это случилось в середине прошлого месяца. Злоумышленник уехал на легковушке знакомого без разрешения. Ее уже вернули. Возбуждено уголовное дело, сообщили в областном ГУ МВД.
О пропаже авто правоохранителям Автозаводского района города рассказал 23-летний владелец. Он уточнил данные о своей «Приоре». Позже во время патрулирования в Комсомольском заметили схожую с описанием машину.
Водителя попросили остановиться. Тот проигнорировал полицейских. Завязалась погоня. 23-летнего нарушителя поймали и отвезли в отдел. В угоне сознался. Уточнил: после визита друзей срочно потребовался транспорт.
Сейчас проходит по уголовному делу и находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. До этого в губернии осудили мужчину, который катался на чужом автомобиле в нетрезвом состоянии.
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