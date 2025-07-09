В Омске будут судить группу мошенников за хищение бюджетных средств

Следственный комитет завершил расследование громкого дела о мошенничестве в особо крупном размере. На скамье подсудимых окажутся трое омичей, которые обвиняются в хищении более 1,8 миллиона рублей из фонда оплаты труда. Об этом сообщает СУ СК России по Омской области.