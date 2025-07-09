В Омске будут судить группу мошенников за хищение бюджетных средств

Следственный комитет завершил расследование громкого дела о мошенничестве в особо крупном размере. На скамье подсудимых окажутся трое омичей, которые обвиняются в хищении более 1,8 миллиона рублей из фонда оплаты труда. Об этом сообщает СУ СК России по Омской области.
По версии следствия, с октября 2021 по декабрь 2023 года злоумышленники организовали схему фиктивного трудоустройства человека на должность помощника депутата Законодательного Собрания Омской области. Используя эту аферу, они смогли незаконно получить крупную сумму бюджетных средств.
Правоохранительные органы оперативно отреагировали на преступление. В целях обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму 7,6 миллиона рублей. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Уголовное дело уже направлено в Центральный районный суд Омска для дальнейшего рассмотрения по существу. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, подтверждающую причастность обвиняемых к совершению преступления.