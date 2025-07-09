В Ташкенте задержана преступная группа, вымогавшая деньги на рынке автозапчастей на Фархадской улице

По данным следствия, в состав группировки входили 12 человек, которые систематически обманывали клиентов и силой принуждали их к оплате услуг, которые либо не оказывались вовсе, либо навязывались без согласия владельцев автомобилей.
Так, в одном из случаев члены банды без разрешения установили на автомобиль клиента дорогостоящие детали, рыночная цена которых не превышала 600 долларов. Однако под давлением и угрозами автовладелец был вынужден заплатить 13 300 долларов. Когда он потребовал вернуть деньги, преступники прибегли к запугиванию.
В другом эпизоде группа самовольно установила на автомобиль дополнительные запчасти и потребовала оплату втрое выше рыночной стоимости. Чтобы вынудить клиента расплатиться, они изъяли у него ключи и не возвращали их до получения 15 миллионов сумов.
По предварительным данным, в числе пострадавших — как минимум ещё два гражданина. С них преступники получили 70 миллионов сумов, однако обещанные работы выполнены не были.
Большинство членов группировки родились в Ташкенте, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях в период с 1988 по 2002 годы. Многие из них ранее привлекались к уголовной ответственности.
В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 165 (вымогательство) и 168 (мошенничество) Уголовного кодекса. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время следственные органы проверяют возможную причастность задержанных к другим преступлениям, а также устанавливают личности новых пострадавших.