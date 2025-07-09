В Ташкенте задержана преступная группа, вымогавшая деньги на рынке автозапчастей на Фархадской улице

Так, в одном из случаев члены банды без разрешения установили на автомобиль клиента дорогостоящие детали, рыночная цена которых не превышала 600 долларов. Однако под давлением и угрозами автовладелец был вынужден заплатить 13 300 долларов. Когда он потребовал вернуть деньги, преступники прибегли к запугиванию.