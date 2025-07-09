Бастрыкин взял на контроль дело о «замурованном» инвалиде в Волгограде

Напомним, что пожилой мужчина проживает с супругой в доме № 15 в поселке Аэропорт в Волгограде и не может выйти из квартиры на улицу уже долгое время. Представители волгоградского отделения «Народного фронта», которые разбирались в проблеме, сообщали, что всего 5 ступенек до выхода из подъезда превратили первый этаж для пожилого волгоградца в ловушку. Многие годы супруги пытались добиться установки пандуса, но безуспешно.