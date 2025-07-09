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В селе Самарской области задержали мужчину со свертком синтетического наркотика

Это произошло в прошлом месяце в Волжском районе губернии. 31-летнему злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы.

Это произошло в прошлом месяце в Волжском районе губернии. 31-летнему злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы, уточнили в региональном главке.

Госавтоинспекторы остановили для проверки водителя «тринадцатой» в селе Дубовый Умет. Обратили внимание на нервного пассажира. Документов при себе не было, поэтому его повезли в отдел.

Позже в присутствии понятых полицейские нашли и изъяли сверток с 0,53 граммами «синтетики». Мужчина объяснил: наркотик купил в интернете для личного потребления. На него завели уголовное дело.

Недавно сообщали, что правоохранители задержали 49-летнего самарца, который прятал героин в квартире родителей.

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