Локомотив сошёл с рельсов в Новосибирской области, ущерб на миллионы рублей

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). В ведомстве подчёркивают, что расследование продолжается, и по его результатам будут даны правовые оценки действиям всех причастных лиц.