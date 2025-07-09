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Локомотив сошёл с рельсов в Новосибирской области, ущерб на миллионы рублей

Следователи устанавливают обстоятельства ЧП на станции Дорогино, где 24 июня сошли три вагона и локомотив.

Источник: Восточное межрегиональное СУТ СК России

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов трёх вагонов и локомотива во время маневровых работ на восьмом подъездном пути станции Дорогино 24 июня 2024 года.

«В результате нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта собственникам вагонов, локомотива и объектам транспортной инфраструктуры был причинён крупный ущерб на сумму более 3 млн рублей», — сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, включая техническое состояние подвижного состава и железнодорожного полотна, а также соблюдение регламентов проведения маневровых работ.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). В ведомстве подчёркивают, что расследование продолжается, и по его результатам будут даны правовые оценки действиям всех причастных лиц.