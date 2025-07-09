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В Башкирии столкнулись с нехваткой прививок от ветрянки

Минздрав РБ рассказал, кто может получить бесплатную прививку от ветрянки.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии возник дефицит вакцин против ветряной оспы, препаратов не хватает даже в платных медицинских центрах. Об этом сообщили в региональном Минздраве изданию UfacityNews.ru.

Прививки от этого заболевания не включены в обязательный календарь вакцинации, поэтому государство не обеспечивает бесплатными препаратами. Родителям, желающим защитить детей, приходится самостоятельно искать и покупать вакцины в аптеках или частных клиниках.

Бесплатную вакцинацию проводят исключительно при угрозе эпидемии. Ежегодно закупают около тысячи доз, предназначенных в основном для призывников. Как пояснили специалисты, большинство молодых людей (85−90%) уже перенесли ветрянку в детском возрасте, поэтому прививки требуются лишь 10−15% юношей.

В настоящее время в России доступны два варианта вакцин: бельгийский «Варилрикс» и российская комбинированная «Приорикс-Тетра».

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