Жители Павлодара обвинили пожарных в поджоге при тушении пожара

Очевидцы рассказали, что пожарные начали тушить пламя на девятом этаже, выбрасывая горящие предметы через окно. По их словам, эти обломки попали на незастекленный балкон шестого этажа, в результате чего там загорелись домашние вещи и коляска.
«Потом, видимо, сообразили и начали заливать и шестой. А у нас теперь дверь на балконе под замену и коляска сгорела», — пожаловалась жительница квартиры.
В ДЧС Павлодарской области утверждают, что на вызов прибыли 29 сотрудников и 8 единиц техники. На девятом этаже огонь охватил балкон, кухню и мебель — всего 6 квадратных метров. На шестом — еще 2 квадратных метра.
При этом в ДЧС утверждают, что балкон на шестом этаже уже горел до их прибытия. Жильцы с этим не согласны и намерены подать жалобу. Пока непонятно, была ли это случайность или результат чьей-то халатности.
В ночь на 4 июня в районе Нура города Астаны произошло возгорание в жилом комплексе «Семь бочек», по улице Сыганак. Огонь охватил утеплитель наружной обшивки здания с 6-го по 16-й этажи, а также балкон на 14-м этаже. Общая площадь пожара составила 250 кв. м.