Верхнеуральское предприятие сбросило в реку Урал опасные вещества

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в сточных водах, попавших в реку, специалисты обнаружили превышение допустимого содержания нефтепродуктов, фосфатов, хлоридов, сульфатов и многих других опасных в большом количестве веществ, а также микробов. При этом организация загрязняет не только водоёмы, но и атмосферу. На представления об уменьшении выбросов его руководство давно не реагирует, деньги за негативное воздействие на окружающую среду с прошлого года не платит, отчёты Минэкологии Челябинской области не предоставляет.