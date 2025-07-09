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Верхнеуральское предприятие сбросило в реку Урал опасные вещества

Факт серьёзного загрязнения водного объекта выявила природоохранная прокуратура Магнитогорска.

Источник: прокуратуре Челябинской области

В ходе проверок установлено, что МУП «Благоустройство», действующее в Верхнеуральске и эксплуатирующее очистные сооружения, сбрасывает отходы в реку Урал. При этом никакого разрешения на использование водоёма предприятие не имеет.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в сточных водах, попавших в реку, специалисты обнаружили превышение допустимого содержания нефтепродуктов, фосфатов, хлоридов, сульфатов и многих других опасных в большом количестве веществ, а также микробов. При этом организация загрязняет не только водоёмы, но и атмосферу. На представления об уменьшении выбросов его руководство давно не реагирует, деньги за негативное воздействие на окружающую среду с прошлого года не платит, отчёты Минэкологии Челябинской области не предоставляет.

После того, как ситуацию обратили внимание правоохранительные органы, предприятие провело работу над ошибками. Нарушения начали устранять. Главного инженера привлекли к дисциплинарной ответственности, а директора оштрафовали на 10,5 тысяч рублей.