Прокуратура Башкирии оспорит приговор бывшему полицейскому

В Мелеузовском районе Башкирии завершился суд над экс-замначальника местного отдела МВД. Его признали виновным во взяточничестве, но значительно смягчили первоначальные обвинения.
По версии следствия, бывший сотрудник полиции получил 2,5 миллиона рублей за покровительство незаконному бизнесу. Однако суд переквалифицировал обвинение на получение взятки в 143 тысячи рублей. В качестве наказания назначили штраф в один миллион рублей, который затем уменьшили до 300 тысяч с учетом времени, проведенного под стражей.
Прокуратура намерена обжаловать это решение, считая приговор слишком мягким. В ведомстве настаивают, что преступление было совершено в особо крупном размере и требует более строгого наказания.
— Прокуратура не согласна с переквалификацией преступных действий и чрезмерно мягким наказанием и обжалует приговор в апелляционном порядке, — говорится в сообщении.
Ранее по инициативе надзорного органа мужчину уволили из органов «за утрату доверия». Также по иску прокуратуры с него взыскали более 11 миллионов рублей.
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