Прокуратура Башкирии оспорит приговор бывшему полицейскому

По версии следствия, бывший сотрудник полиции получил 2,5 миллиона рублей за покровительство незаконному бизнесу. Однако суд переквалифицировал обвинение на получение взятки в 143 тысячи рублей. В качестве наказания назначили штраф в один миллион рублей, который затем уменьшили до 300 тысяч с учетом времени, проведенного под стражей.