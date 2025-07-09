В квартире многодетной семьи обрушился потолок

В Челябинской области в городе Златоуст в квартире, где проживает многодетная семья, обрушился потолок. Об этом сообщает Инфо24 со ссылкой на СК России.
— Соседка является матерью троих детей. Она теперь опасается, что в следующий раз подобное может произойти уже в ее квартире, — рассказали в пресс-службе следственного комитета.
Жильцы двухэтажного дома пожаловались, что управляющая компания не реагирует на их обращения, но отправляет платежки и счета за обслуживание. Следователи завели уголовное дело, прокуратура региона проверит состояние дома и противодействия УК.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что волонтеры обнаружили 50 кошек в квартире жительницы Улан-Удэ (подробнее).