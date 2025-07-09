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В квартире многодетной семьи обрушился потолок

Соседи опасаются, что тоже самое может произойти у них.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Челябинской области в городе Златоуст в квартире, где проживает многодетная семья, обрушился потолок. Об этом сообщает Инфо24 со ссылкой на СК России.

— Соседка является матерью троих детей. Она теперь опасается, что в следующий раз подобное может произойти уже в ее квартире, — рассказали в пресс-службе следственного комитета.

Жильцы двухэтажного дома пожаловались, что управляющая компания не реагирует на их обращения, но отправляет платежки и счета за обслуживание. Следователи завели уголовное дело, прокуратура региона проверит состояние дома и противодействия УК.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что волонтеры обнаружили 50 кошек в квартире жительницы Улан-Удэ (подробнее).