Белорус втайне от сожительницы снял интимное видео, которое выложил в интернет после расставания

Белорус выложил в интернет интимное видео бывшей после расставания с ней. Подробности обнародовали в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно данным следствия, в 2024 году 41-летний мужчина проживал в 36-летней женщиной в Витебске. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в августе втайне от сожительницы снял видео сексуального характера, происходящего между ними. После расставания мужчина не смог пережить, что у бывшей появилась личная жизнь и начал требовать от женщины возврата сделанных ей подарков — золотых изделий.
Когда фигурант получил отказ, то отправил бывшей возлюбленной видео и, под угрозой его распространения, начал вымогать подаренные вещи и деньги.
«Не получив желаемого, он создал в социальной сети страницу с данными потерпевшей, где опубликовал видеозапись интимного характера. На этом обвиняемый не остановился — отправил ролик знакомым потерпевшей», — сообщили в СК.
Изначально на допросе фигурант пояснил, что подобным образом требовал подаренные деньги и имущество. Позднее мужчина признался, что опубликовал видео с бывшей из ревности и мести. Сотрудники изъяли и осмотрели мобильные телефоны. Указанную видеозапись, а также переписку с вымогательствами приобщили к материалам уголовного дела.
Жителю Витебска по итогам расследования было предъявлено обвинение по части 2 статьи 208 Уголовного кодекса — требование передачи имущества, под угрозой оглашения иных сведений, которые потерпевшая желает сохранить в тайне, совершенное повторно.
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