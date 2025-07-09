Белорус втайне от сожительницы снял интимное видео, которое выложил в интернет после расставания

Согласно данным следствия, в 2024 году 41-летний мужчина проживал в 36-летней женщиной в Витебске. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в августе втайне от сожительницы снял видео сексуального характера, происходящего между ними. После расставания мужчина не смог пережить, что у бывшей появилась личная жизнь и начал требовать от женщины возврата сделанных ей подарков — золотых изделий.