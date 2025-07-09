В реке под Пермью нашли перевёрнутую лодку и тело погибшего мужчины

Как рассказывает ведомство, происшествие случилось в деревне Верхней Хохловке 6 июля, когда местные жители заметили на реке одинокую лодку. Перевёрнутое судно находилось в акватории реки в 50 метрах от берега. Спустя три дня, 9 июля, ведомство сообщило, что было также найдено тело владельца судна — погибшего рыбака.