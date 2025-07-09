В реке под Пермью нашли перевёрнутую лодку и тело погибшего мужчины

Тело погибшего мужчины и перевёрнутая лодка были найдены в реке Каме под Пермью, сообщает краевое ГУ МЧС.
Как рассказывает ведомство, происшествие случилось в деревне Верхней Хохловке 6 июля, когда местные жители заметили на реке одинокую лодку. Перевёрнутое судно находилось в акватории реки в 50 метрах от берега. Спустя три дня, 9 июля, ведомство сообщило, что было также найдено тело владельца судна — погибшего рыбака.
«Тело 64-летнего мужчины было найдено водолазами 9 июля», — рассказывает ГУ МЧС по Пермскому краю.
В ведомстве также уточнили, что погибший был найден водолазами Пермской краевой службы спасения. МЧС напомнило жителям региона о важности соблюдения правил поведения на воде.
В частности, пермяков призвали надевать спасательные жилеты в лодках, проверять состояние судна, заранее изучать прогноз погоды и не оставлять на воде детей без присмотра.