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В Копейске женщина порезала пенсионерке лицо и ноги

Подозреваемую задержали и оказали пострадавшей первую помощь.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники полиции Копейска задержали 47-летнюю женщину, подозреваемую в нанесении ножевых ранений пенсионерке, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

За помощью к полицейским обратилась 67-летняя женщина и сообщила о том, что ей нанесли раны. Оперативный дежурный направил к месту происшествия сотрудников полиции и бригаду скорой помощи. Оказавшись на месте, сотрудники ППС оказали первую помощь пострадавшей и передали её медикам.

Было установлено, что женщины выпивали и начали ссориться. В результате одна из них взяла с кухни нож и нанесла другой резаные раны в лицо и ноги. Подозреваемую задержали и доставили в отдел полиции Копейска. В отношении неё возбуждено уголовное дело.