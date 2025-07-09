В Копейске женщина порезала пенсионерке лицо и ноги

Было установлено, что женщины выпивали и начали ссориться. В результате одна из них взяла с кухни нож и нанесла другой резаные раны в лицо и ноги. Подозреваемую задержали и доставили в отдел полиции Копейска. В отношении неё возбуждено уголовное дело.