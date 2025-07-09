В Копейске женщина порезала пенсионерке лицо и ноги

Сотрудники полиции Копейска задержали 47-летнюю женщину, подозреваемую в нанесении ножевых ранений пенсионерке, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
За помощью к полицейским обратилась 67-летняя женщина и сообщила о том, что ей нанесли раны. Оперативный дежурный направил к месту происшествия сотрудников полиции и бригаду скорой помощи. Оказавшись на месте, сотрудники ППС оказали первую помощь пострадавшей и передали её медикам.
Было установлено, что женщины выпивали и начали ссориться. В результате одна из них взяла с кухни нож и нанесла другой резаные раны в лицо и ноги. Подозреваемую задержали и доставили в отдел полиции Копейска. В отношении неё возбуждено уголовное дело.