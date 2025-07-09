Вынесен приговор по делу о пожаре в хостеле Алматы, где погибли 13 человек

30 ноября 2023 года около 5:30 в коридоре подвального этажа перед комнатой № 15 началось открытое возгорание, которое перешло на матрасы, прислоненные к стене перед дверью комнаты № 15. В результате чего дым начал быстро распространяться по всему коридору и комнатам. 67 жильцов сумели спастись, но те, кто находился в комнатах ближе к очагу возгорания, оказались в ловушке.