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Вынесен приговор по делу о пожаре в хостеле Алматы, где погибли 13 человек

Почти полтора года потребовалось следователям и суду, чтобы разобраться, кто же на самом деле виноват в трагедии.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 9 июл — Sputnik. В Алмалинском районном суде Алматы завершился процесс по делу о трагическом пожаре в хостеле, унесшем жизни 13 человек в ноябре 2023 года.

Собственника хостела и главу компании по установке пожарной сигнализации осудили на пять и четыре года соответственно.

Предприниматель признал, что только заключил договор с собственником на монтаж пожарной сигнализации, но сам помещения и не видел, потому что работы выполнял его знакомый.

«Монтаж системы пожарной сигнализации выполнили лица без нужной квалификации и допусков для работы с электрооборудованием. Работы не соответствовали проекту, а после монтажа не была оформлена схема сигнализации», — говорится в сообщении суда.

Это, отметили в суде, подтверждает формальный и безответственный подход предпринимателя к своим обязанностям.

Среди погибших в пожаре в хостеле Алматы был несовершеннолетний — очевидец.

Собственник хостела и арендатор помещения грубо нарушил и закон — он оборудовал в подвале 6 комнат на 48 спальных мест, и требования пожарной безопасности — закрыл на замок единственный эвакуационный выход.

Шансов спастись у находившихся в подвале хостела было очень мало — министр.

А еще за пять дней до пожара он устроил склад матрасов в коридоре подвального этажа, что сузило проход и затруднило эвакуацию.

Несмотря на то, что подсудимые не признали свою вину, на процессе ее доказали с помощью экспертных заключений, подтвердивших грубые нарушения пожарной безопасности.

При этом суд учёл смягчающие обстоятельства:

  • в отношении хозяина хостела — добровольное возмещение части морального вреда 6 потерпевшим и наличие 5 несовершеннолетних детей на иждивении;
  • в отношении предпринимателя — наличие несовершеннолетнего ребёнка на иждивении.

Хозяин получил пять лет, предприниматель — 4 года лишения свободы. Кроме того, они выплатят по приговору по 7 млн тенге ($13,5 тысячи) потерпевшим за моральный вред, и отдельно компенсируют материальный ущерб.

Трагедия в алматинском хостеле

На момент ЧП в хостеле находилось 72 человека, 13 человек погибли.

30 ноября 2023 года около 5:30 в коридоре подвального этажа перед комнатой № 15 началось открытое возгорание, которое перешло на матрасы, прислоненные к стене перед дверью комнаты № 15. В результате чего дым начал быстро распространяться по всему коридору и комнатам. 67 жильцов сумели спастись, но те, кто находился в комнатах ближе к очагу возгорания, оказались в ловушке.

Предварительно, причина смерти — отравление угарным газом.