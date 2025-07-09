Вынесен приговор по делу о пожаре в хостеле Алматы, где погибли 13 человек

АСТАНА, 9 июл — Sputnik. В Алмалинском районном суде Алматы завершился процесс по делу о трагическом пожаре в хостеле, унесшем жизни 13 человек в ноябре 2023 года.
Собственника хостела и главу компании по установке пожарной сигнализации осудили на пять и четыре года соответственно.
Предприниматель признал, что только заключил договор с собственником на монтаж пожарной сигнализации, но сам помещения и не видел, потому что работы выполнял его знакомый.
«Монтаж системы пожарной сигнализации выполнили лица без нужной квалификации и допусков для работы с электрооборудованием. Работы не соответствовали проекту, а после монтажа не была оформлена схема сигнализации», — говорится в сообщении суда.
Это, отметили в суде, подтверждает формальный и безответственный подход предпринимателя к своим обязанностям.
Среди погибших в пожаре в хостеле Алматы был несовершеннолетний — очевидец.
Собственник хостела и арендатор помещения грубо нарушил и закон — он оборудовал в подвале 6 комнат на 48 спальных мест, и требования пожарной безопасности — закрыл на замок единственный эвакуационный выход.
Шансов спастись у находившихся в подвале хостела было очень мало — министр.
А еще за пять дней до пожара он устроил склад матрасов в коридоре подвального этажа, что сузило проход и затруднило эвакуацию.
Несмотря на то, что подсудимые не признали свою вину, на процессе ее доказали с помощью экспертных заключений, подтвердивших грубые нарушения пожарной безопасности.
При этом суд учёл смягчающие обстоятельства:
- в отношении хозяина хостела — добровольное возмещение части морального вреда 6 потерпевшим и наличие 5 несовершеннолетних детей на иждивении;
- в отношении предпринимателя — наличие несовершеннолетнего ребёнка на иждивении.
Хозяин получил пять лет, предприниматель — 4 года лишения свободы. Кроме того, они выплатят по приговору по 7 млн тенге ($13,5 тысячи) потерпевшим за моральный вред, и отдельно компенсируют материальный ущерб.
Трагедия в алматинском хостеле
На момент ЧП в хостеле находилось 72 человека, 13 человек погибли.
30 ноября 2023 года около 5:30 в коридоре подвального этажа перед комнатой № 15 началось открытое возгорание, которое перешло на матрасы, прислоненные к стене перед дверью комнаты № 15. В результате чего дым начал быстро распространяться по всему коридору и комнатам. 67 жильцов сумели спастись, но те, кто находился в комнатах ближе к очагу возгорания, оказались в ловушке.
Предварительно, причина смерти — отравление угарным газом.