В Ростовской области в ДТП погибли два человека, пострадали взрослый и ребенок

Авария произошла около 10 часов утра на трассе Егорлыкская — Сальск. Предварительно, «Хендай Акцент», без цели обгона, выехал на встречную полосу, по касательной зацепил «Рено Логан» и после этого по инерции столкнулся с автомобилем «Форд Фокус».