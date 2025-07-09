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В Ростовской области в ДТП погибли два человека, пострадали взрослый и ребенок

Серьезная авария с погибшими и пострадавшими произошла на трассе в Ростовской области.

Источник: управление Госавтоинспекции России по Ростовской области

После серьезного ДТП в Сальском районе Ростовской области два человека умерли в больнице, еще двум пострадавшим потребовалась помощь. Об этом 9 июля сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Авария произошла около 10 часов утра на трассе Егорлыкская — Сальск. Предварительно, «Хендай Акцент», без цели обгона, выехал на встречную полосу, по касательной зацепил «Рено Логан» и после этого по инерции столкнулся с автомобилем «Форд Фокус».

В итоге 56-летняя женщина, которая ехала на пассажирском сидении в «Форде», и 43-летний водитель «Хендай Акцент» скончались в больнице. 61-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» был госпитализирован, 4-летнему малышу оперативно оказали разовую медпомощь.

Донских автолюбителей просят строго соблюдать ПДД. Нужно постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.