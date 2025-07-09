За украденные на своем предприятии золото и валюту на 2 млн леев житель Молдовы получил 8 лет тюрьмы: Деньги успел потратить на отдых за границей и азартные игры

Обвинительный приговор за кражу в особо крупном размере вынесли 59-летнему жителю Молдовы.
Злоумышленник ночью разбил окно и проник в офис столичной компании. Из сейфа мужчина похитил 700000 леев, 28500 долларов, 4000 евро, 6 золотых слитков, два золотых браслета, 30 коллекционных золотых монет. Общий ущерб составил 1870500 леев. Часть похищенных средств мужчина успел потратить на заграничные поездки и азартные игры.
В ходе разбирательства подсудимый частично признал свою вину. Суд приговорил гражданина к 8 годам лишения свободы и взысканию компенсации за материальный и моральный ущерб.
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