В штабе партии Ле Пен во Франции прошли обыски

«На данный момент мы не знаем, какие именно претензии лежат в их основе. Мы знаем лишь, что все материалы, касающиеся последних региональных, президентских, парламентских и европейских избирательных кампаний, то есть вся электоральная деятельность партии, теперь находятся в руках правосудия», — написал Жордан Барделла в соцсети X.