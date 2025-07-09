На Южном Урале осуждены подравшиеся из-за мужчины соперницы

Однако суд установил, что это чеки на другую одежду, которая стоит гораздо меньше. Тогда уже на истицу завели дело по части 1 статьи 303 УК РФ — за фальсификацию доказательств по гражданскому делу. Суд, признал ее виновной и выписал штраф в размере 100 тыс. рублей.