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На Южном Урале осуждены подравшиеся из-за мужчины соперницы

В Челябинской области осуждены подравшиеся из-за мужчины соперницы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

История произошла в Верхнем Уфалее. Местная жительница осуждена по статье 115 УК РФ — за причинение легкого вреда здоровью конкурентке на почве ревности. Во время разборок она также испортила сопернице одежду, вылив на нее зеленку.

Потерпевшая обратилась в суд с иском о причинении морального и материального вреда, предоставила чеки из магазина, чтобы подтвердить стоимость испорченной одежды.

Однако суд установил, что это чеки на другую одежду, которая стоит гораздо меньше. Тогда уже на истицу завели дело по части 1 статьи 303 УК РФ — за фальсификацию доказательств по гражданскому делу. Суд, признал ее виновной и выписал штраф в размере 100 тыс. рублей.