Волк забрел в Межгорье: ГАИ Башкирии устроила погоню за хищником

В Башкирии дикие звери продолжают выходить к людям. На этот раз к жилым домам пришел волк. Неожиданная встреча с хищником произошла на Олимпийской улице в Межгорье 8 июля. Местные жители заметили серого, бродящего между домами, и вызвали полицию. На место экстренно приехал экипаж ДПС и устроил погоню за животным.
Автоинспекторы пытались прогнать волка обратно в лес, используя сирены. Однако, судя по записям очевидцев, волк не спешил покидать обжитое место, сотрудникам пришлось буквально преследовать его по улицам.
Как рассказывают местные, это не первый случай, когда дикие звери появляются в городе. В последнее время волки стали частыми гостями в жилых районах: они разоряют курятники и лакомятся кормом из уличных кошачьих мисок.
— Волку вообще плевать, ничего не боится, — сокрушается Сергей Г.
— Раньше мусоровоз приезжал и все люди выкидывали свой мусор в него, и сразу его увозили. Сейчас поставили баки, мусор лежит и на запах все лесные звери идут, — предполагает причину частых визитов животных в город Ольга.
По словам жителей Межгорья, несмотря на все предпринимаемые меры, полностью отвадить хищников от человеческого жилья пока не удается.
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