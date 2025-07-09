Волк забрел в Межгорье: ГАИ Башкирии устроила погоню за хищником

В Башкирии дикие звери продолжают выходить к людям. На этот раз к жилым домам пришел волк. Неожиданная встреча с хищником произошла на Олимпийской улице в Межгорье 8 июля. Местные жители заметили серого, бродящего между домами, и вызвали полицию. На место экстренно приехал экипаж ДПС и устроил погоню за животным.