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Минчанин прямо в суде порвал паспорт своей бывшей жены из-за фамилии

Житель Минска порвал паспорт бывшей супруги, сохранившей его фамилию.

Источник: Комсомольская правда

Минчанин прямо в суде порвал паспорт своей бывшей жены из-за фамилии. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что во Фрунзенское РУВД обратилась жительница Минска с заявлением про уничтожение паспорта, который ей принадлежал. Сотрудники милиции выяснили, что женщина находилась в зале суде, где рассматривался вопрос, касающийся расторжения ее брака. После развода минчанка решила сохранить фамилию своего бывшего мужа, но он был категорически против.

«33-летний мужчина выхватил паспорт из рук минчанки и порвал его», — отметили в милиции.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело за умышленное уничтожение чужого паспорта.

Тем временем белорус втайне от сожительницы снял интимное видео, которое выложил в интернет после расставания.

Ранее Минздрав сказал, когда не нужно оформлять справки в школу и детсад к 1 сентября.

Кроме того, в Минске милиция задержала слесаря из-за находки в квартире.