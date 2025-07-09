Минчанин прямо в суде порвал паспорт своей бывшей жены из-за фамилии

Сообщается, что во Фрунзенское РУВД обратилась жительница Минска с заявлением про уничтожение паспорта, который ей принадлежал. Сотрудники милиции выяснили, что женщина находилась в зале суде, где рассматривался вопрос, касающийся расторжения ее брака. После развода минчанка решила сохранить фамилию своего бывшего мужа, но он был категорически против.