Шестерым участникам вторжения в Курскую область дали сроки от 15 до 17 лет

Так, Бровчак, пересекший границу на БМП «М2 Bradley» ночью 3 ноября 2024 года участвовал в блокировании села Дарьино, где ранним утром 7 ноября был задержан российскими военнослужащими. Золотаренко, Дидок, Жмуйдин и Бабенко вторглись в Курскую область в августе и октябре прошлого года и сперва находились возле села Гончаровка Суджанского района, затем села Черкасская Конопелька, где 29 декабря в результате штурма были задержаны российскими военнослужащими. Дмыш участвовал во вторжении со 2 ноября, он блокировал населенные пункты Гончаровка, Куриловка, Черкасская Конопелька, был задержан 21 декабря 2024 года.