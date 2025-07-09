Силовики пришли к главе Михайловского и МХАТа Владимиру Кехману. Дело в московском театре

По данным «Фонтанки», визит силовиков произошел сразу после возвращения Кехмана из-за границы. Работали центральные аппараты СК и экономической безопасности МВД РФ в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК (растрата или присвоение в особо крупном размере).
В фабуле дела — контракты по реконструкции старой сцены МХАТа. Работы, напомним, шли не один год, открывать сцену планировали в октябре 2025 года.
Владимир Кехман возглавил МХАТ в 2021 году, сменив Татьяну Доронину. Кроме того, он является художественным руководителем Михайловского театра в Петербурге и принимает участие в его постановках.