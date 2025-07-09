Сотрудники рассказали, как тушили горящий склад в Ростове

Работники склада, расположенного по соседству с местом масштабного пожара на улице Орской в Ростове, поделились подробностями о том, как развивались события 8 июля. Именно на территории их складского комплекса началось распространение огня.
По словам очевидцев, всё началось со взрыва в трансформаторной будке. Сотрудники склада немедленно попытались локализовать возгорание своими силами, используя первичные средства пожаротушения.
Из-за жары пламя распространялось с невероятной скоростью. Работники старались сбить огонь, но он моментально перекинулся на четырехэтажное здание склада. Когда прибыли первые пожарные расчеты, одна из стен здания уже была охвачена огнем. Спасатели сразу же приступили к тушению, однако новые очаги возгорания возникали один за другим.
Несмотря на усилия прибывших пожарных, огонь продолжал распространяться, охватив в итоге площадь в 15 тысяч квадратных метров. В борьбе с огненной стихией приняли участие более сотни спасателей.
Полностью ликвидировать пожар удалось лишь к утру следующего дня. К счастью, обошлось без человеческих жертв и пострадавших.
В настоящее время, в целях предотвращения повторного возгорания, вся территория складов оцеплена сотрудниками полиции. Доступ к складам будет ограничен в течение ближайшей недели. В связи с этим, многие работники временно остались без работы.