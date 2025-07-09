Сотрудники рассказали, как тушили горящий склад в Ростове

Из-за жары пламя распространялось с невероятной скоростью. Работники старались сбить огонь, но он моментально перекинулся на четырехэтажное здание склада. Когда прибыли первые пожарные расчеты, одна из стен здания уже была охвачена огнем. Спасатели сразу же приступили к тушению, однако новые очаги возгорания возникали один за другим.