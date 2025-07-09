Московский суд оставил в СИЗО главу челябинского Миндортранса по делу о растрате миллиардов

В мае по делу о растрате были задержаны начальник правового управления Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона Анна Курьянова и директор ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталья Чеснокова. По местам их работы и проживания ФСБ провела обыски. Курьянову заключили под стражу. Чесноковой суд назначил запрет определённых действий.