Московский суд оставил в СИЗО главу челябинского Миндортранса по делу о растрате миллиардов

Также арест продлили предшественнику Нечаева на посту главы регионального Миндортранса Дмитрию Микулику, бывшим руководителям АО «Южуралмост» Александру Зырянову и Константину Зарипову, а также начальнику правового управления Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Анне Курьяновой.
— Суд отказал в удовлетворении заявленных сторонами защиты и обвиняемых ходатайств об изменении меры пресечения на более мягкие, — отметили в пресс-службе суда.
Министра и других задержанных подозревают в хищении бюджетных средств в размере свыше 2,9 миллиарда рублей в процессе исполнения государственных контрактов на ремонт и строительство дорог.
Сотрудники ФСБ задержали Алексея Нечаева 19 февраля. После предъявления обвинения его увезли в Москву. Суд отправил чиновника в СИЗО.
В мае по делу о растрате были задержаны начальник правового управления Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона Анна Курьянова и директор ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталья Чеснокова. По местам их работы и проживания ФСБ провела обыски. Курьянову заключили под стражу. Чесноковой суд назначил запрет определённых действий.