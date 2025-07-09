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Московский суд оставил в СИЗО главу челябинского Миндортранса по делу о растрате миллиардов

Министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексею Нечаеву, обвиняемому в крупной растрате, продлили срок заключения под стражей ещё на три месяца. Такое решение принял Мещанский районный суд Москвы.

Источник: t.me/moscowcourts

Также арест продлили предшественнику Нечаева на посту главы регионального Миндортранса Дмитрию Микулику, бывшим руководителям АО «Южуралмост» Александру Зырянову и Константину Зарипову, а также начальнику правового управления Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Анне Курьяновой.

— Суд отказал в удовлетворении заявленных сторонами защиты и обвиняемых ходатайств об изменении меры пресечения на более мягкие, — отметили в пресс-службе суда.

Министра и других задержанных подозревают в хищении бюджетных средств в размере свыше 2,9 миллиарда рублей в процессе исполнения государственных контрактов на ремонт и строительство дорог.

Сотрудники ФСБ задержали Алексея Нечаева 19 февраля. После предъявления обвинения его увезли в Москву. Суд отправил чиновника в СИЗО.

В мае по делу о растрате были задержаны начальник правового управления Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона Анна Курьянова и директор ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталья Чеснокова. По местам их работы и проживания ФСБ провела обыски. Курьянову заключили под стражу. Чесноковой суд назначил запрет определённых действий.