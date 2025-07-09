К директору МХАТа Владимиру Кехману пришли с обыском

В Подмосковье сотрудники СКР и ФСБ утром 9 июля провели обыски по месту жительства директора МХАТ им. Горького Владимира Кехмана. По данным «Фонтанки», оперативные мероприятия проводились по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).