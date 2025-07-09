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К директору МХАТа Владимиру Кехману пришли с обыском

В Подмосковье сотрудники СКР и ФСБ утром 9 июля провели обыски по месту жительства директора МХАТ им. Горького Владимира Кехмана. По данным «Фонтанки», оперативные мероприятия проводились по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК).

Источник: РИА "Новости"

Издание пишет, что мероприятия связаны с контрактами по реконструкции старой сцены театра. Их должны закончить в октябре 2025 года. Процессуального решения задержать господина Кехмана пока не принято.

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