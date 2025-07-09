Двое молодых парней забили до смерти жителя Щучина, в СК рассказали подробности дела

Согласно материалам уголовного дела, вечером 1 июля к 41-летнему жителю Щучина пришли 20-летний племянник и его 19-летний друг, компания стала распивать спиртное. Между хозяином и гостями произошел конфликт, во время которого молодые парни стали избивать мужчину. Фигуранты нанесли потерпевшему не менее 10 ударов по голове и 30 ударов по телу, причинив ему сочетанную тупую травму головы, туловища и конечностей, многочисленные ушибленные раны и кровоподтеки, двусторонний перелом ребер, массивную кровопотерю, травматический шок. Данные повреждения относятся к тяжким телесным, 41-летний мужчина скончался по месту жительства. Только вечером следующего дня подозреваемые поняли, что хозяин квартиры не дышит. После чего отправились к соседям и вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.
Установлено, что момент избиения молодые люди сняли на мобильный телефон, а видео отправили знакомым. Таким образом они пытались произвести на них впечатление.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр, зафиксирована следовая картина, изъят ряд предметов и объектов. Подозреваемые допрошены, оба молодых человека плохо помнят события того дня и причину конфликта назвать не смогли. Назначено производство ряда экспертных исследований, в том числе экспертиза радиоэлектронных устройств, судебно-медицинская, биолого-генетическая, дактилоскопическая, трасологическая экспертизы.
Изучение личностей подозреваемых показало, что ранее оба они привлекались к уголовной ответственности за хищение имущества путем модификации компьютерной информации, один из них, будучи несовершеннолетним, совершил кражу.
Действия парней квалифицированы по п.6, 13, 15 ч.2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц) УК. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Окончательная правовая оценка действиям фигурантов будет дана по результатам расследования. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим совершению особо тяжкого преступления.