Двое молодых парней забили до смерти жителя Щучина, в СК рассказали подробности дела

Согласно материалам уголовного дела, вечером 1 июля к 41-летнему жителю Щучина пришли 20-летний племянник и его 19-летний друг, компания стала распивать спиртное. Между хозяином и гостями произошел конфликт, во время которого молодые парни стали избивать мужчину. Фигуранты нанесли потерпевшему не менее 10 ударов по голове и 30 ударов по телу, причинив ему сочетанную тупую травму головы, туловища и конечностей, многочисленные ушибленные раны и кровоподтеки, двусторонний перелом ребер, массивную кровопотерю, травматический шок. Данные повреждения относятся к тяжким телесным, 41-летний мужчина скончался по месту жительства. Только вечером следующего дня подозреваемые поняли, что хозяин квартиры не дышит. После чего отправились к соседям и вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины.