Арестованный застройщик Михаил Жуков попытался «избавиться» от судьи

Судя по всему, процесс обещает быть нетривиальным. На первом же заседании Жуков, как могло показаться, будто решил вступить в конфликт с судом. Когда судья в первые же минуты заседания в целях соблюдения законной процедуры задала стандартный вопрос: «Доверяете ли вы суду?», Жуков ответил: «Нет». Председательствующий попросила разъяснить, что это значит. На что Жуков сообщил, что объяснять будет его адвокат. Адвокат Храмова, поднявшись со скамьи, заявила, что она в этот день знакомилась с делом, а именно с томом 53, и там она заметила документ, согласно которому, предварительное слушание якобы не назначалось. После этого адвокат заявила, что судья якобы является «лицом, заинтересованным в вынесении несправедливого правосудия».