Обвиняют в отказе от преступления: за что судят экс-главархитектора из Тверской области

— Если бы я потребовала от застройщика такой документ, я бы превысила свои должностные полномочия. В чем меня застройщик мог бы обвинить. То есть, по сути, меня обвиняют в том, что я не превысила свои служебные полномочия, при этом доказывая, что я их превысила. В этом весь абсурд ситуации, — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».