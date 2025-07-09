Обвиняют в отказе от преступления: за что судят экс-главархитектора из Тверской области

Бывшего главного архитектора Ржева Марию Орлову обвинили в незаконной выдаче разрешения на строительство кафе. Прокуратура требует от нее 1,2 миллиона рублей. Сам владелец кафе, муниципальный депутат, под следствие не попал. Орлова уверена, что ее действия были абсолютно законны. «Вечерняя Москва» разбиралась в обстоятельствах этого дела.
Как Орлова дала разрешение на строительство.
Все началось в сентябре 2020 года, когда в отдел архитектуры и строительства администрации Ржева поступило заявление от компании «Ржевтранссервис». На тот момент ведомством руководила Мария Орлова, ей и предстояло принять решение по заявлению.
Орлова рассказала «Вечерней Москве», что руководство «Ржевтранссервиса» запросило разрешение на строительство кафе на Ленинградском шоссе. К заявлению были приложены все необходимые документы: договор аренды участка, план строительства и проектная документация. Так как участок считался объектом археологии, застройщик предоставил план проведения археологических спасательных работ.
Список документов был исчерпывающим, и Орлова дала разрешение на строительство объекта. Действия чиновницы, по ее же словам, соответствовали всем нормативным документам.
Дело в отношении Орловой.
К декабрю 2020 года кафе построили и открыли. А летом 2024 года Следственный комитет (СК) по Тверской области возбудил в отношении Марии Орловой уголовное дело о превышении должностных полномочий. Чиновницу обвинили в том, что она не потребовала у застройщика «открытый лист» — разрешение на проведение археологических изысканий.
— При этом в обвинительном заключении не указан пункт какого-либо нормативного акта, который мною был нарушен, — рассказала Орлова.
По словам чиновницы, она вообще не должна была требовать «открытый лист». Его нет в перечне документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство какого-либо объекта. Кроме того, у нее не было полномочий требовать документ, так как этим занимается совсем другое ведомство — Главное управление по госохране объектов культурного наследия (ОКН) Тверской области.
— Если бы я потребовала от застройщика такой документ, я бы превысила свои должностные полномочия. В чем меня застройщик мог бы обвинить. То есть, по сути, меня обвиняют в том, что я не превысила свои служебные полномочия, при этом доказывая, что я их превысила. В этом весь абсурд ситуации, — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».
Потерпевшей стороной признали Главное управление по охране ОКН Тверской области. В апреле 2024 года Арбитражный суд выяснил, что кафе вообще не находилось на территории объекта археологического наследия. По мнению Орловой, прокуратура должна была об этом знать, так как она заявляла об этом еще в 2020 году.
В июне 2025 года прокуратура подала к Орловой иск с требованием 1,2 миллиона рублей компенсации за то, что застройщик не провел археологические исследования на участке. При этом потерпевшая сторона не поддержала этот иск.
— Вот они-то (Главное управление по охране ОКН Тверской области — прим. «ВМ») в курсе, что участок не относится к археологии, так как в Арбитражном суде выступали ответчиками, — заключила Орлова.
Застройщик кафе — депутат.
Мария Орлова руководила отделом архитектуры и строительства администрации Ржева и была главным городским архитектором с 2012 года. После возбуждения уголовного дела она еще несколько лет проработала в этой должности, а в 2022 году ушла в отставку.
Бывшему вице-мэру Челябинска Слободскому вынесли приговор: за что его судили и какой срок он получил.
Компанией «Ржевтранссервис», которая просила разрешение на строительство кафе, руководит депутат думы Ржевского муниципального округа Владимир Привалов. Также он занимает пост замгендиректора по управлению активами компании «Электромеханика», которая производит информационно-измерительные системы.
По словам Орловой, первоначально СК возбудил уголовное дело именно в отношении Привалова. Но позднее дело закрыли, и следователи переключились на чиновницу. По новому делу Привалов проходил в качестве свидетеля.
Тем временем кафе, которое оказалось в центре разбирательств, продолжает работать.
— Его быстро построили. Оно из быстровозводимых металлических конструкций. До сих пор благополучно работает, — рассказала Орлова.
Другой скандал развернулся в Челябинске. Бывшему вице-мэру города Владимиру Слободскому вынесли приговор по делу о превышении должностных полномочий. В 2018 году он выдал разрешение на незаконное строительство многоэтажки на участке, который принадлежал жителям двух соседних домов.
А бывшего вице-мэра Владивостока Алексея Ляйфера приговорили к 7,5 года лишения свободы за получение крупной взятки и за подстрекательство к превышению должностных полномочий. Так, он помог местному бизнесмену «за бесценок» заключить договор на аренду земельного участка. Сам чиновник уверен, что его оклеветали.