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С отстающими по результатам ЕГЭ уфимскими школами усилят работу

Мэр Уфы потребовал подтянуть отстающие школы после ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе подвели предварительные итоги ЕГЭ. В этом году испытания прошли 4,5 тысячи 11-классников. Как сообщил руководитель городского управления образования Артур Батыршин, наибольшей популярностью среди выпускников пользовались точные науки (профильная математика, информатика и физика), а также обществознание и биология.

Анализ результатов ЕГЭ показал положительную динамику. По сравнению с прошлым годом средние баллы выросли по истории, химии и английскому языку. Уменьшилось количество проваливших экзамены по шести предметам, включая основные, русский язык и математику.

Однако мэр Уфы Ратмир Мавлиев обратил внимание на сохраняющийся разрыв между сильными и слабыми школами. Он поручил образовательному ведомству разработать индивидуальные программы для школ с низкими показателями. В частности, предложено организовать обмен опытом между педагогами и перенимать лучшие методики преподавания у успешных образовательных учреждений.

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