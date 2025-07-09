С отстающими по результатам ЕГЭ уфимскими школами усилят работу

Однако мэр Уфы Ратмир Мавлиев обратил внимание на сохраняющийся разрыв между сильными и слабыми школами. Он поручил образовательному ведомству разработать индивидуальные программы для школ с низкими показателями. В частности, предложено организовать обмен опытом между педагогами и перенимать лучшие методики преподавания у успешных образовательных учреждений.