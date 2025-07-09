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Самарское предприятие по производству соков оштрафовано за нарушения охраны труда

Прокуратура Советского района Самары выявила нарушения трудового законодательства на предприятии ООО «Нектар», производящем соки под марками «Иваныч» и «Волжский посад».

Прокуратура Советского района Самары выявила нарушения трудового законодательства на предприятии ООО «Нектар», производящем соки под марками «Иваныч» и «Волжский посад». Об этом сообщает в надзорном ведомстве.

В ходе проверки установлено, что сотрудники допускались к работе без обязательного обучения по охране труда и проверки знаний требований безопасности. Кроме того, водители не проходили обязательное психиатрическое освидетельствование.

По результатам проверки в отношении организации возбуждено административное дело. По решению контролирующего органа ООО «Нектар» оштрафовано на 110 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры руководство компании провело необходимые мероприятия по обучению работников и устранению нарушений. Исполнение предписаний находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что в Самаре начнется суд над Михаилом Жуковым за хищение 65 млн рублей у дольщиков самарского ЖК «Космолет».

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