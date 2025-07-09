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В поселке Красный Сад Ростовской области локализовали ландшафтный пожар

5500 кв. метров сухой растительности тушат в поселке Ростовской области, горение локализовано.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Красный Сад Ростовской области остановили распространение ландшафтного пожара, тушение продолжается. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— В 14:40 пожар локализовали на площади в 5500 кв. метров, — уточнили в ведомстве.

Напомним, пожарных из-за возгорания сухой растительности вызвали днем 9 июля, в 12:10. Ранее информировали о горении 3000 кв. метров.

Напомним, сегодня на Дону объявили штормовое предупреждение о жаре до +42 градусов, а также предупредили о высокой и чрезвычайной пожароопасности в отдельных территориях региона.

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