Военнослужащего тяжело ранили на авиабазе в Астане

«На территории военной авиационной базы в Астане в результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием один военнослужащий получил ранение. Пострадавший незамедлительно доставлен в столичное лечебное учреждение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние оценивается как тяжелое, но стабильное», — сообщили в ведомстве.