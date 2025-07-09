Военнослужащего тяжело ранили на авиабазе в Астане

Как сообщают в соцсетях, внутри военного вертолета один военнослужащий из-за неосторожного обращения с оружием ранил другого человека.
В пресс-службе Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК подтвердили данную информацию. Обстоятельства происшествия там не привели, отметив, что они выясняются.
«На территории военной авиационной базы в Астане в результате нарушения мер безопасности при обращении с оружием один военнослужащий получил ранение. Пострадавший незамедлительно доставлен в столичное лечебное учреждение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние оценивается как тяжелое, но стабильное», — сообщили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.