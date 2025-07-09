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В горах под Алматы шестые сутки ищут 18-летнего студента

Поиски пропавшего в горах юноши продолжаются уже шестые сутки. 18-летний Нурислам Акылбеков отправился в сторону Тянь-Шаньской высокогорной научной станции и с тех пор не выходил на связь, сообщает El.kz со ссылкой наrozysk_kz.

«18-летний парень отправился в сторону Тянь-Шаньской высокогорной научной станции. Последний раз его видели при въезде в ущелье Алма-Арасан, когда он проходил через экопост», — говорится в сообщении источника.

По словам брата Нурислама, 2 июля студент ушёл в горы вместе с неизвестным спутником. Последний сигнал с его мобильного телефона был зафиксирован 4 июля в районе Высокогорной научной станции. После этого молодой человек перестал выходить на связь.

Сначала родные пытались найти его самостоятельно, но позже обратились за помощью в полицию. В поисках сейчас задействованы 44 сотрудника МЧС, полицейские, кинологи, волонтёры и близкие студента.

Группы прочёсывают горные склоны вплоть до пограничной заставы. Поисково-спасательные работы ведутся как с земли, так и с использованием авиации.

Ранее в МЧС РК рассказали, как в области Абай пятилетняя девочка, играя во дворе частного дома, залезла во флягу и не смогла выбраться.