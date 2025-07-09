Аким в Актюбинской области совершил попытку самоубийства

«Состояние пациента стабильное, он проходит лечение в общей палате. В соответствии со статьёй 95 Кодекса РК “О здоровье народа и системе здравоохранения”, диагноз относится к врачебной тайне и не подлежит разглашению без согласия пациента. В данном случае согласие не предоставлено», — говорится в официальном ответе.