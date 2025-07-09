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Туристический катер захлестнуло волной на Малой Невке из-за сильного ветра

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с маломерным судном в Петербурге. Инцидент произошел накануне, 8 июля, в районе Крестовского острова.

Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

Как сообщили в надзорном ведомстве, по предварительным данным, в акватории Малой Невки в результате ухудшения погодных условий произошло подтопление катера — его захлестнуло волной. Пострадавших в результате происшествия нет. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, уточнили в СЗТП.

Все подробности случившегося устанавливаются. Проверка проводится в рамках исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что во время предыдущего шторма 4 июля с острова на озере Вуокса пришлось эвакуировать туристическую группу с двумя детьми.