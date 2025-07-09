Туристический катер захлестнуло волной на Малой Невке из-за сильного ветра

Как сообщили в надзорном ведомстве, по предварительным данным, в акватории Малой Невки в результате ухудшения погодных условий произошло подтопление катера — его захлестнуло волной. Пострадавших в результате происшествия нет. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано, уточнили в СЗТП.