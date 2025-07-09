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Ландшафтный пожар разгорелся в станице Старочеркасской Ростовской области

Еще один пожар: в Старочеркасской Ростовской области тушат 3000 кв. метров сухой растительности.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области разгорелся еще один ландшафтный пожар. По информации МЧС, в эти минуты 3000 кв. метров сухой растительности охвачено огнем на территории станицы Старочеркасской Аксайского района.

— В 13:10 поступило сообщение о возгорании. Силы и средства реагируют, информация уточняется, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Добавим, также сухую растительность на площади в 5500 кв. метров сейчас тушат в поселке Красный Сад Азовского района.

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