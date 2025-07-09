С начала года в Челябинске сбили 245 пешеходов

За нарушения правил дорожного движения за шесть месяцев этого года в Челябинске привлекли к ответственности более 5440 водителей и 2210 пешеходов. Чтобы избежать ДТП, автовладельцам настоятельно рекомендуют снижать скорость около переходов, а пешеходам — пересекать дорогу только в разрешённых местах.