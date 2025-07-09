С начала года в Челябинске сбили 245 пешеходов

За нарушения правил дорожного движения за шесть месяцев этого года в Челябинске привлекли к ответственности более 5440 водителей и 2210 пешеходов. Чтобы избежать ДТП, автовладельцам настоятельно рекомендуют снижать скорость около переходов, а пешеходам — пересекать дорогу только в разрешённых местах.
— Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. Продолжать движение разрешено, только убедившись в отсутствии пешеходов, — напомнили челябинцам в ГАИ.
К слову, в Челябинске проходит масштабная кампания о правилах поведения на дорогах «ПРОдвижение БЕЗопасности». В рамках акции для горожан проведут лекции и встречи, организуют раздачу светоотражающих элементов.